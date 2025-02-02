Казань вошла в тройку городов РФ по числу платежей в точках фастфуда

Казань заняла третье место среди городов России по числу платежей в точках быстрого питания в прошлом году. В среднем на один заказ фастфуда жители столицы РТ тратили 436 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Возглавила рейтинг Москва, на втором месте оказался Санкт-Петербург.

В целом по стране средний чек на фастфуд за год вырос с 377 до 466 рублей.

По числу платежей в ресторанах первые две строчки также остались за российской столицей и городом на Неве. Тройку замкнули Набережные Челны. В среднем жители автограда тратили 1173 рубля.