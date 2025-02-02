news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 2 февраля 2025 09:45

Казань вошла в тройку городов РФ по числу платежей в точках фастфуда

Казань заняла третье место среди городов России по числу платежей в точках быстрого питания в прошлом году. В среднем на один заказ фастфуда жители столицы РТ тратили 436 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Возглавила рейтинг Москва, на втором месте оказался Санкт-Петербург.

В целом по стране средний чек на фастфуд за год вырос с 377 до 466 рублей.

По числу платежей в ресторанах первые две строчки также остались за российской столицей и городом на Неве. Тройку замкнули Набережные Челны. В среднем жители автограда тратили 1173 рубля.

#Казань #общепит #фастфуд #Набережные Челны #ресторан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Минниханов подвел итоги конкурса среди муниципалитетов на лучшее новогоднее оформление

Минниханов подвел итоги конкурса среди муниципалитетов на лучшее новогоднее оформление

1 февраля 2025
Университет Иннополис вошел в тройку самых сложных для поступления вузов России

Университет Иннополис вошел в тройку самых сложных для поступления вузов России

1 февраля 2025