Казань вошла в тройку городов — лидеров по бронированию жилья на Новый год

Казань стала одним из наиболее популярных городов по числу бронирований жилья на Новый год. В 2022-м выбор столицы Татарстана смогли обогнать лишь Москва и Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на владельца сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха.

По его словам, в этом году рейтинг претерпел серьезные изменения — из него ушли все города Республики Крым и вернулся Минск, вызвавший интерес у туристов после открытия автомобильной границы.

Аналитики также подсчитали, во сколько отдыхающим обойдется аренда жилья в городах. Так, в Казани за год она поднялась на 34% — до 4,9 тыс. рублей.

«К Новому году прироста средних цен не ожидается, потому что арендодатели уже выставили актуальные цены. А ранние бронирования, как правило, идут на хорошие, дорогостоящие объекты. В целом мест еще очень много, сейчас процент забронированного жилья на нашем сервисе составляет около 15%», — предупредил собеседник издания.