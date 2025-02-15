Казань вошла в топ российских городов с самым бюджетным отдыхом в марте

Казань вошла в топ городов с самым бюджетным отдыхом в марте. Средняя стоимость перелета в столицу Татарстана составляет 8,3 тыс. рублей, а сутки проживания в гостинице обойдутся в 3,5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сервиса OneTwoTrip.

Самой бюджетной поездкой по стране в марте станет путешествие в Псков. Средняя стоимость перелета в одну сторону составляет порядка 5 тыс. рублей, а сутки в гостинице обойдутся в среднем в 2,4 тыс. рублей. В лидерах также Тамбов – билеты на самолет будут стоить 6 тыс. рублей, а ночь в отеле – 3,5 тыс. рублей. Также в топ бюджетных городов для отдыха в марте вошли Мурманск, Вологда, Москва, Санкт-Петербург, Тобольск и Магас.

За рубежом дешевле всего можно отдохнуть в Минске, Ереване и Самарканде.

«Дешевле всего обойдется поездка в Минск: билет до столицы Белоруссии стоит около 10 тыс. рублей, а отель категории «три звезды» можно найти за 5 тыс. рублей в сутки. Также бюджетными будут путешествия в Ереван – 11 тыс. рублей за перелет и 3 тыс. за гостиницу, Самарканд – 11,5 и 3,2 тыс. рублей соответственно», – рассказали эксперты