Казань вошла в топ регионов по росту цен на квартиры в 2023 году

В Казани в 2023 году стоимость «квадрата» готового жилья выросла на 18,4%. Такую оценку дал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, пишет газета «Известия». Интересно, что в составленном экспертом рейтинге городов с самым высоким ростом цен на квартиры столица РТ заняла 9 место.

Больше всего за уходящий год квартиры подорожали в Челябинске. В этом городе стоимость квадратного метра выросла на 33,3%. Второе место по темпам роста занял Омск (+26,8%). На третье место попал Екатеринбург (+25,2%).

Также в топ-10 регионов помимо Казани оказался Ростов-на-Дону (+24%), Волгоград и Краснодар (+20,9%), Нижний Новгород (+19,7%), Красноярск (+19,5%) и Пермь (+14,7%).

В свою очередь, в Санкт-Петербурге в этом году цены на квартиры выросли на 12,8%, а в Москве — всего на 3,7%.

Иванов объяснил, что росту цен поспособствовал резкий рост спроса. Дело в том, что из-за отмены субсидируемых застройщиками ставок в начале 2023-го и дефицит доступных новостроек привел к «перетеканию» покупателей на «вторичку».