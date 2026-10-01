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Общество 1 октября 2026 08:25

Казань вошла в топ популярных направлений для новогодних поездок

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Казань вошла в топ популярных направлений для новогодних поездок
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла четвертое место среди самых популярных направлений для раннего бронирования поездок на новогодние каникулы 2026/27 года. На проживание в столице Татарстана туристы в среднем закладывают 7,7 тыс. рублей за ночь, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе сервиса ТВИЛ.

Исследование охватывает бронирования на период с 26 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Лидером по числу ранних бронирований стал Санкт-Петербург – на него приходится 15% заявок. Москва заняла второе место с долей 11%, Сочи – третье с 10%.

В десятку наиболее востребованных направлений также вошли Кисловодск, Калининград, Пятигорск, Красная Поляна, Краснодар и Геленджик.

Средняя стоимость проживания в Казани составляет 7 714 рублей за ночь, а средняя продолжительность поездки – четыре ночи.

#Казань #туристы в казани #Новый год
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