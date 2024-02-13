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Казань вошла в топ городов с самыми дорогими квартирами-студиями в новостройках
Казань попала на 3 место в топе городов с самыми дорогими квартирами-студиями («гостинками») в новостройках. По итогам января 2024 года средняя стоимость одного «квадрата» в казанских «гостинках» оценили в 240 тыс. рублей. Дороже ценник только в Сочи (421 тыс.) и Москве (354 тыс.), пишет ТАСС.
Интересно, что Казань стала городом, где стоимость квадратного метра в таких квартирах выросла больше всего (+34% за год). Для сравнения: в Нижнем Новгороде ценник вырос на 27%, в Сочи – на 25%, Москве – на 18%, а в Санкт-Петербурге – на 4%.
Самые доступные студии по цене за квадратный метр оказались в Брянске (99 тыс. рублей, +18%) и Ижевске (102 тыс. рублей, +8%).
При этом в целом по России количество предложений студий на «первичке» увеличилось на 60% за год.
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