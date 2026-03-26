Казань вошла в топ городов России для деловых поездок зимой

Казань вошла в число самых востребованных городов России для деловых поездок по итогам зимы 2026 года, заняв место сразу после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Такие данные приводит сервис «Островок Командировки», проанализировавший бронирования российских компаний за период с декабря 2025 по февраль 2026 года. Исследование имеется в распоряжении «Татар-информа».

По оценке аналитиков, количество бронирований отелей и других вариантов размещения в Казани со стороны деловых туристов выросло на 7% по сравнению с прошлым годом.

Руководитель сервиса Любовь Васильева пояснила, что рост связан с общей деловой активностью в стране. По ее словам, еще в декабре «S&P Global» фиксировал увеличение индекса активности в сфере услуг, а в январе улучшились показатели в промышленности. Это, как отметила эксперт, напрямую влияет на количество командировок.

Она добавила, что Казань остается одним из ключевых деловых центров Поволжья благодаря развитой промышленной, IT– и научной инфраструктуре. Город регулярно принимает переговоры, стратегические встречи и отраслевые мероприятия. В качестве примеров она привела сельскохозяйственную выставку «Казань Агро», прошедшую в феврале, и конференцию «Производство мирового уровня 2026» в Иннополисе.

Высокая деловая активность, по ее словам, формирует устойчивый поток командировок.

Средняя стоимость одной ночи в Казани этой зимой составила 5,7 тыс. рублей, что на 6% выше показателя прошлого сезона. Чаще всего деловые туристы выбирали четырехзвездочные отели – на них пришлось 35% бронирований.

Гостиницы без категории выбрали 23% путешественников, трехзвездочные – 19%, апартаменты – 13%. На двухзвездочные отели пришлось 4% заказов, на пятизвездочные – 3%, еще 3% заняли другие форматы размещения.

Основным видом транспорта для деловых поездок в Казань оставался самолет – на авиаперелеты пришлось 78% поездок, тогда как поезд выбирали в 22% случаев. Чаще всего в командировки в столицу Татарстана приезжали представители компаний из Москвы, самой республики, Санкт-Петербурга, а также Московской, Нижегородской и Владимирской областей.

Среди отраслей, сотрудники которых наиболее активно ездили в Казань, лидировали торговля, IT и консалтинг, промышленность и медицина. Такая структура отражает многопрофильную экономику региона и его роль как одного из крупнейших деловых центров страны.