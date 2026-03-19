Казань вошла в топ городов по спросу на каршеринг зимой

Казань вошла в число самых востребованных городов для поездок на каршеринге прошедшей зимой. При этом пик активности пользователей пришелся на декабрь, а наименее популярным днем стало 1 января. Об этом сообщает «ТАСС», приводя информацию сервиса «Делимобиль».

В период с декабря 2025 года по февраль 2026 года наибольшая активность приходилась на дневные часы. К вечеру и ночи количество поездок снижалось, а утро оставалось самым спокойным временем суток. Чаще всего автомобили бронировали около 17:00.

Всего за зиму пользователи сервиса проехали 215 млн километров. В компании подсчитали, что это сопоставимо примерно с 230 поездками от Земли до Луны и обратно. Среди наиболее популярных направлений для зимних поездок, помимо Казани, оказались Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В сервисе также отметили, что больше всего за сезон проехал 43-летний житель Москвы – 21 тыс. км. Второе место занял 47-летний москвич с результатом 16 тыс. км, третье – 38-летний житель Ростова-на-Дону с 12 тыс. км. По количеству поездок лидировали 21-летний москвич и 39-летний житель Санкт-Петербурга.

Наиболее часто пользователи выбирали автомобили экономкласса. Самыми востребованными моделями стали Volkswagen Polo, Kia Rio и Nissan Qashqai. Автомобили комфорт-класса – Geely Coolray, Exeed LX и Jaecoo J7 – пользователи выбирали реже.

Основатель и генеральный директор сервиса Винченцо Трани отметил, что высокий спрос на аренду автомобилей зимой связан с изменением стратегии компании. По его словам, сервис сделал акцент на автомобилях экономкласса, снизил цены и перевел часть парка из категории «Комфорт» в «Эконом», что и позволило добиться таких результатов.