Казань вошла в топ городов по продажам квартир в новостройках в феврале

Телеграм-канал «Про Дома»

Казань вошла в число городов-лидеров по количеству проданных квартир в новостройках в феврале 2025 года. Это следует из данных, опубликованных в Telegram-канале «Про Дома» фининститута развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».

Так, в Казани было продано 799 квартир. Средняя стоимость квадратного метра составила 250,7 тыс. рублей, а средняя стоимость квартиры – 12,1 млн рублей.

Лидерами прироста по количеству проданных квартир стали Омск (+103%), Челябинск (+73%) и Самара (+68%). Суммарное количество проданных квартир по городам в феврале увеличилось на 22% по сравнению с январем.

В Топ городов по общему количеству продаж вошли Москва (7 622 шт.), Санкт-Петербург (2 325 шт.) и Екатеринбург (1 457 шт.).