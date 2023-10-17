Казань вошла в топ городов на Волге с красивыми набережными для прогулок

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Казань вошла в рейтинг городов на Волге с самыми красивыми набережными для прогулок. Топ составили эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту, передает РИА Новости.

«Прогулка по набережной от стен Казанского кремля и мечети «Кул-Шариф» хороша в любое время суток: днем, особенно если светит яркое солнце, а вечером набережная залита разноцветными огнями», — сказано в исследовании.

Отмечается, что благодаря подсветке столица республики в темное время суток выглядит совершенно иначе. Особое внимание эксперты обратили на футуристическое освещение Дворца земледелия. Явным плюсом Кремлевской набережной является то, что здесь также можно покататься на качелях и съесть сладкую сахарную вату.

В топ, помимо Казани, вошли Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Рыбинск и Ярославль.