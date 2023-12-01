Казань вошла в топ городов для жизни и путешествий

Казань попала в топ городов, которые россияне считают лучшими для проживания. Столицу РТ рекомендовали для переезда каждый пятый (21%) опрошенный, пишет «Лента.ру» со ссылкой на сервис Ostrovok.ru. К слову, такой же показатель и у Краснодара (21%).

Далее в данном топе идет Нижний Новгород. Туда готовы переехать 17% опрошенных, на следующем месте – Екатеринбург (11%). Топ-5 «лучших для жизни городов» замкнул Новороссийск (8%).

В 10-ку «лучших» также попали Ростов-на-Дону (7%), Новосибирск (6%), Самара (4%), Красноярск (3%) и Уфа (2%).

Интересно, что почти половина россиян считают Казань еще и лучшим городом для путешествий (48%).

В топ-3 лучших городов РФ для туристических поездок также вошли Нижний Новгород (17%) и Петропавловск-Камчатский (10%).

Еще россияне рекомендовали посетить Екатеринбург (7%), Краснодар (6%), Самару (4%), Ростов-на-Дону (3%), Новороссийск (2%) и Уфу (2%) с Барнаулом (1%).

Уточняется, что в опросе не учитывались Москва и Санкт-Петербург. Всего в опросе приняли участие 4 тыс. человек.