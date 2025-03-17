Казань вошла в топ городов для отдыха компаниями в марте

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Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных городов для отдыха компаниями в марте 2025 года. На столицу Татарстана пришлось 4% от общего числа бронирований отелей. В среднем компании туристов планируют отдохнуть в городе три дня, сообщил сервис ТВИЛ.РУ.

Отмечается, что с Казанью третье место в данном топе также разделил Сочи. На этот город тоже пришлось 4% бронирований компаниями в марте.

На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург (11% бронирований компаниями), а второе место заняла Москва (10%).

Также в топ популярных городов для отдыха компаниями в марте вошли Нижний Новгород, Краснодар, Калининград, Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.

Средняя продолжительность поездки в вышеперечисленных городах варьируется от двух до четырех дней.

Причем по стоимости проживания в отелях в марте 2025 года Казань заняла шестое место. Одна ночь в номере казанского отеля в среднем стоит 4,7 тыс. рублей, следует из опубликованных тем же порталом данных.

Дороже всего остановиться в отелях Москвы и Сочи (5,6 тыс. рублей в обоих городах). Следом идут Питер, Нижний Новгород и Ессентуки (4,8 тыс.).

Дешевле, чем в Казани, снять номер в этот период в Краснодаре (3,1 тыс.), Кисловодске (3,4 тыс.), Пятигорске (3,7 тыс.) и Калининграде (4,3 тыс.).