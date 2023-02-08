Казань вошла в топ-6 городов для бюджетных путешествий в весенние праздники по России

Казань заняла шестое место в рейтинге российских городов, откуда можно запланировать бюджетное путешествие по стране. Уступила столица РТ Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Екатеринбургу и Минеральным водам. Такими данными поделились аналитики сервиса OneTwoTrip.

Из Казани можно организовать бюджетное путешествие в Самару (перелет в одну сторону стоит от 2,4 тыс. рублей), Ярославль (2,5 тыс. рублей), Санкт-Петербург (2,8 тыс. рублей), Нижний Новгород (2,9 тыс. рублей) и Саранск (2,9 тыс. рублей).

Также в список выгодных направлений вошли Пермь (от 3,3 тыс. рублей), Саратов (от 3,4 тыс. рублей), Москва (от 3,5 тыс. рублей), Магнитогорск (от 4,4 тыс. рублей) и Уфа (от 4,6 тыс. рублей).

Рейтинг был составлен на основе анализа цен на перелеты из десяти популярных городов, откуда чаще всего россияне ищут авиабилеты.