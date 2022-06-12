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Ру Тат
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Казань
12 июня 2022  22:17

Казань вошла в топ-5 самых гостеприимных городов

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Казань заняла пятое место в рейтинге самых гостеприимных российских городов, по мнению россиян. Такие результаты своего исследования опубликовал SuperJob.

Жителей разных городов России спрашивали, хотят ли они увеличения туристического потока. Утвердительно ответили 53% опрошенных казанцев, такой же результат у челябинцев.

Самый высокий показатель у волгоградцев (60%).

«37% москвичей и 46% петербуржцев мечтают о том, чтобы столицы посещало больше туристов. По их мнению, в условиях экономической нестабильности это поможет сохранить рабочие места и создать новые, а также привлечет инвестиции», — добавили организаторы исследования.

Против увеличения турпотока в татарстанской столице высказались 22% опрошенных.

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