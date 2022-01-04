Казань вошла в топ-5 российских городов по бронированию коттеджей на новогодние праздники

Столица Татарстана вошла в рейтинг российских городов, где россияне чаще всего бронируют больше всего домов и коттеджей на новогодние праздники. Таковы результаты исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

«Самые популярные направления для бронирования дома на новогодние каникулы — Крым, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Шерегеш, Суздаль, Олонец», — говорится в материалах.

Статистика показывает, что туристы бронируют дома на период от двух до пяти ночей и тратят на проживание от 2,9 до 9,5 тыс. рублей в сутки (траты на семью из трех человек).