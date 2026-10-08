Казань вошла в топ-5 популярных направлений для аренды апартаментов в октябре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла четвертое место среди самых популярных направлений для аренды апартаментов в октябре 2026 года. На поездку в столицу Татарстана туристы в среднем бронировали жилье на три ночи. Такие данные приводит российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

В октябре путешественники нередко выбирают апартаменты: такой вариант может оказаться выгоднее отеля и позволяет сохранить больше приватности. При выборе жилья туристы могут ориентироваться на фотографии, отзывы и расположение объекта на карте, а количество комнат – подбирать в зависимости от числа путешественников.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург – на него пришлось 13% всех бронирований апартаментов. Второй стала Москва с 10%, третьим – Краснодар с 5%.

Казань заняла четвертую строчку рейтинга. Средняя стоимость ночи в апартаментах составила 4 389 рублей, а средняя продолжительность поездки – три ночи.

В десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в октябре также вошли Сочи, Калининград, Кисловодск, Пятигорск, Зеленоградск и Ессентуки.