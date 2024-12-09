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Казань вошла в топ-5 направлений по дороговизне жилья на Новый год
Казань заняла четвертое место в рейтинге направлений с наиболее высокими ценами на аренду жилья в новогодние праздники. В среднем в столице Татарстана такая услуга обойдется в 6 226 рублей с человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Суточно.ру».
Самое дорогое жилье в РФ на новогодние каникулы – на горнолыжном курорте Шерегеш (14 596 рублей за сутки). Далее в рейтинге расположились Нижний Новгород (7 289 рублей) и Москва (6 774 рубля).
Самая дешевая аренда жилья зафиксирована в Дербенте (3 166 рублей), Уфе (3 337 рублей) и Иркутске (3 387 рублей).
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