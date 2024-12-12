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Общество 12 декабря 2024 09:50

Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха компаниями

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Казань заняла пятое место в рейтинге городов для путешествий компаниями в декабре. В среднем в столице РТ туристы останавливаются на две ночи. Об этом свидетельствуют данные ТВИЛ.ру.

Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, на город на Неве приходится 13% бронирований. На второй строчке оказалась Москва, столицу планируют посетить 12% туристов, отдыхающих компаниями. Тройку замкнул Сочи – 5%.

В целом по стране популярность поездок с компаниями в декабре текущего года выросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

#туризм #Казань
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