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Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха компаниями
Казань заняла пятое место в рейтинге городов для путешествий компаниями в декабре. В среднем в столице РТ туристы останавливаются на две ночи. Об этом свидетельствуют данные ТВИЛ.ру.
Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, на город на Неве приходится 13% бронирований. На второй строчке оказалась Москва, столицу планируют посетить 12% туристов, отдыхающих компаниями. Тройку замкнул Сочи – 5%.
В целом по стране популярность поездок с компаниями в декабре текущего года выросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.
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