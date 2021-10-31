Казань входит в топ-5 крупнейших городов-миллионников России

Казань занимает 5-е место в топе крупнейших городов России с населением более миллиона человек, сообщает Татарстанстат.

На начало 2021 года население Казани составляло 1 млн 257 тысяч человек. Более половины жителей столицы Татарстан (56,3%) составляют жители трудоспособного возраста (женщины 16-55 лет и мужчины 16-60 лет), дети до 15 лет — 20,5% населения города.

Население старше трудоспособного возраста (женщины 56 лет и старше, мужчины 61 год и старше) — 23,2%.

Средний возраст жителя Казани составляет 38,7 лет. Свыше половины жителей г. Казани (к началу 2021 года — 55,4%) — женщины, средний возраст которых — 41 год.

В столице РТ на тысячу мужчин приходится 1158 женщин, в том числе в трудоспособном возрасте — 948, моложе трудоспособного — 928, старше трудоспособного — 2343.

Первое место в топе занимает Москва (12 млн 655 тысяч человек), второе — Санкт-Петербург (5 млн 384 тысячи человек), третье — Новосибирск (1 млн 620 тысяч человек), четвертое — Екатеринбург (1 млн 495 тысяч человек).