Казань вошла в пятерку городов с самыми образованными жителями

Казань вошла в топ-5 городов России, в которых живут самые образованные и культурные люди. Столица Татарстана наделена высоким научным потенциалом, следует из опроса сервиса Работа.ру. Города оценивались по научному потенциалу, возможностям получить высшее образование, количеству заведений культуры и искусства и историческому наследию.

Участники опроса отметили возможность получить достойное образование в Казани и богатую историю города.

На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, вторую строчку заняла Москва. Тройку лидеров замкнул Новосибирск. Среди лидеров оказались также Калининград, Нижний Новгород, Владивосток. С равным количеством голосов десятку замкнули Ростов-на-Дону и Тюмень.