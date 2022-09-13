Казань вошла в топ-5 городов, популярных у россиян в летние отпуска

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Казань стала одним из наиболее популярных городов, в которые россияне выбирались на время летнего отпуска. За что туристы ценят отдых в России и что им нравится меньше всего, рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

«В этом году у нас вот этот топ пять сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга», — перечислил специалист в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».

По его словам, туристы ценят в этих городах красивую природу и чистый воздух — 19%, активный отдых и новые впечатления — 17%, хорошую погоду — 17%, теплое, чистое море — 9%, достопримечательности и архитектуру (9%).

Перечислил он и то, что туристам нравится меньше всего: высокие цены (17%), плохая погода (10%), слабая транспортная инфраструктура (6%), плохой сервис (5%) и грязные города, пляжи или море (4%).