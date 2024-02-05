Казань вошла в топ-5 городов по качеству общественного транспорта

Казань заняла пятое место в рейтинге регионов России по качеству общественного транспорта. Столица РТ получила среднюю оценку в 70,7 балла. Топ составили эксперты SIMETRA по данным на конец III квартала 2023 года.

Учитывали аналитики несколько показателей. Так, ценовую доступность казанского общественного транспорта оценили в 67 баллов, комфорт и удобство – в 86 баллов, функциональность транспортной сети – в 73 балла, за физическую доступность город получил 70 баллов, а за устойчивое развитие и безопасность – 54 балла.

«Столица Поволжья, несмотря на приостановленное на большей части сети трамвайное движение, продвинулась вверх за счет значимых для города-миллионника улучшений тарифной системы», - говорится в исследовании.

Столицу РТ обогнали в этом списке только Нижний Новгород (71,8 балла), Екатеринбург (75,1), Новокузнецк (76,2) и Пермь (77,6).