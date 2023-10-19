Казань вошла в топ-5 городов, где россияне планируют провести отпуск зимой

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Столица Татарстана вошла в топ-5 городов России, где россияне планируют провести свой зимний отпуск. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«25% россиян собираются взять отпуск зимой: 14% планируют отдыхать дома, 5% — в поездке по России, по 3% — на даче и за границей», — сказано в сообщении.

В рейтинг самых популярных направлений внутри страны вошли Москва, Сочи, озеро Байкал, Санкт-Петербург и Казань, за границей — Турция, Кипр, ОАЭ. Вьетнам и страны Европы. При этом 62% респондентов не планируют брать отпуск зимой.