Казань вошла в топ-5 городов для отдыха на весеннее равноденствие

Казань оказалась в пятерке наиболее популярных городов для путешествий на весеннее равноденствие. 20 марта продолжительность дня и ночи будет одинаковой, напоминает ТВИЛ.РУ.

В среднем туристы планируют останавливаться в столице Татарстана на четыре ночи. Проживание в среднем обойдется в 3582 рубля за ночь.

На первом месте в рейтинге оказалась Москва, где туристы, как правило, останавливаются на четыре ночи. Бронирование жилья в среднем обойдется в 4824 рубля за ночь. В городах на втором и третьем местах — Санкт-Петербурге и Сочи — путешественники выбирают отдых на пять ночей по 2738 и 2879 рублей каждая. Четвертое место занял Пятигорск — стоимость проживания 1856 рублей ночь, средняя продолжительность отдыха — восемь ночей.

В топ-10 также попали Калининград, Кисловодск, Геленджик, Анапа и Красная Поляна.