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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-5 городов для отдыха на весеннее равноденствие
Казань оказалась в пятерке наиболее популярных городов для путешествий на весеннее равноденствие. 20 марта продолжительность дня и ночи будет одинаковой, напоминает ТВИЛ.РУ.
В среднем туристы планируют останавливаться в столице Татарстана на четыре ночи. Проживание в среднем обойдется в 3582 рубля за ночь.
На первом месте в рейтинге оказалась Москва, где туристы, как правило, останавливаются на четыре ночи. Бронирование жилья в среднем обойдется в 4824 рубля за ночь. В городах на втором и третьем местах — Санкт-Петербурге и Сочи — путешественники выбирают отдых на пять ночей по 2738 и 2879 рублей каждая. Четвертое место занял Пятигорск — стоимость проживания 1856 рублей ночь, средняя продолжительность отдыха — восемь ночей.
В топ-10 также попали Калининград, Кисловодск, Геленджик, Анапа и Красная Поляна.
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