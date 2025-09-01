Казань вошла в топ-5 бюджетных направлений для отдыха в сентябре

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Курорты Черноморского побережья, в частности, Краснодарский край и Крым, стали самыми бюджетными направлениями внутри страны на сентябрь. Относительно лета стоимость туров в те края подешевела до 30%. Казань также вошла в список бюджетных направлений. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Бархатный сезон еще продолжается, однако стоимость перелета после пикового августа снижается, поэтому курорты Черноморского побережья пользуются высоким спросом», – отметил собеседник агентства.

На втором месте – Минеральные воды.

«Они круглогодичные, но за счет того, что пока еще сохраняется теплая погода, спрос туда очень высокий. Причем спросом эти края пользуются вплоть до середины октября», – прокомментировал Барзыкин.

На третьем месте – Москва и Московская область, а на четвертом – Санкт-Петербург.

Замыкает пятерку бюджетных направлений Татарстан, в частности – Казань.

«Татарстан, Казань в пятерку входят еще и за счет того, что в сентябре и октябре там ожидается насыщенная деловая программа, прежде всего отраслевая – форумы, конгресс. Помимо этого, логистика там тоже очень привлекательна», – считает Барзыкин.

Также в данный топ вице-президент РСТ включил Байкал и в целом речные круизы.

«Речная навигация будет работать вплоть до ноября, но цены на речные туры уже ниже, чем летом. Именно поэтому они практически все заполняются», – резюмировал Барзыкин.