Казань вошла в топ-30 регионов РФ, где максимально выросли цены на «вторичку»

Казань заняла 22 место в рейтинге регионов России по темпам роста цен на вторичное жилье с начала 2023 года. Так, в январе этого года «квадрат» в столице РТ стоил 128 тысяч рублей в среднем, а в октябре – уже 139 тысяч рублей (+8,2%). Такие данные приводит РБК.

Сильнее всего «вторичка» подорожала в Челябинске. С начала года квадратный метр в этом городе подорожал на 32% (с 61 до 81 тысячи рублей). На втором месте – Симферополь (+25% или со 110 до 138 тысяч рублей). Третье место занял Киров (+24,3% или с 67 до 83 тысяч рублей).

Интересно, что Москва в данном топе оказалась лишь на 25 месте. В российской столице вторичное жилье подорожало на 6,5% (с 262 до 279 тысяч рублей). Санкт-Петербург же занял лишь 31 место. В «городе на Неве» «вторичка» выросла в цене на 1,2% (со 181 до 183 тысяч рублей).