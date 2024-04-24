Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань вошла в топ-3 российских городов с самой вкусной шаурмой
Столица Татарстана вошла в топ-3 российских городов с самой вкусной шаурмой. Об этом говорится в результатах опроса сервиса путешествий «Туту».
Рейтинг возглавил Санкт-Петербург — за него отдали свои голоса 25,92% респондентов, на втором месте оказалась Москва — за этот вариант проголосовали 19,34% человек. Казань замыкает тройку с 5,65% голосами.
Кроме того, в топ-10 вошли Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа и Самара.
Участие в опросе приняли более 4 тыс. человек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»