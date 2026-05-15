Казань вошла в топ-3 популярных направлений для парного отдыха в мае 2028 года

Казань занимает третье место среди самых популярных направлений для путешествий парами в мае 2028 года, сообщили в пресс-службе ТВИЛ. Российский сервис в Международный день семьи проанализировал данные заявок и включил столицу Татарстана в тройку лидеров по парным бронированиям.

Первое место занял Санкт-Петербург (11% броней), второе место разделили Москва и Сочи (по 7% каждая). Далее следует Казань (4% броней).

В десятку самых популярных направлений для парного отдыха в мае также вошли Ялта, Кисловодск, Калининград, Геленджик и Анапа.