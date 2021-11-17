Казань вошла в топ-3 мегаполисов России по экологической обстановке

Три мегаполиса — Тюмень, Краснодар и Казань получили лучшие оценки экологической обстановки от местных жителей. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Сервис выяснил, как жители мегаполисов оценивают экологическую обстановку в своем городе в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора», — сказано в сообщении.

Казань находится на третьем месте по удовлетворенности жителей экологической обстановкой в городе. Высокие оценки респонденты поставили в таких критериях, как качество воздуха (3,5 балла), чистота и работа по утилизации отходов (3,3 балла). Неплохо обстоят дела с экологией в Набережных Челнах. В этом городе чаще, чем в каком-либо другом, экологическую обстановку оценивали как нормальную — 54% опрошенных. Еще 14% респондентов поставили состоянию окружающей среды оценку «хорошо». Город находится на втором месте в России по чистоте и утилизации мусора (3,3 балла), на третьем — по качеству воды (3,4 балла), а вот средняя оценка качества продуктов питания за год снизилась до 3,4 балла.

В опросе приняли участие 31,7 тыс. респондентов из городов с численностью населения от 500 тыс. человек.