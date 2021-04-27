Казань вошла в топ-3 лучших российских городов для жизни в 2021 году

Казань вошла в список российских городов с лучшими условиями жизни в 2021 году. Столица Татарстана заняла в рейтинге, составленном эскпертами сервиса по поиску работы SuperJob, второе место.

«Мегаполис с населением свыше 1,2 млн человек занимает второе место сразу по нескольким параметрам: уровню безопасности, доступности товаров и услуг, наличию хорошей работы, оценкам высшего образования, автомобильных дорог, парков и скверов, кинотеатров и театров», — сказано в сообщении.

В нескольких сферах жизни город находится на третьем месте рейтинга — это развитие общественного транспорта, школ и детсадов, медицины, кафе и ресторанов, уровень взаимопомощи. Жить в столице Татарстана нравится девяти из десяти респондентов.

Кроме Казани высокие оценки по различным параметрам жизни получили Тюмень, Краснодар и Сочи. Участниками опроса стали по тысяче представителей экономически активного населения из 36 крупных городов страны. В 2021 году жители столицы Татарстана отметили развитие парков и скверов. Город также стал более привлекательным для туристов.