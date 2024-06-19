Казань вошла в топ-3 городов России по дороговизне комнат

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Средняя стоимость комнат в Казани (в квартире или в общежитии) составляет 1,98 млн рублей – это один из самых высоких показателей по стране. Дороже такое жилье только в Санкт-Петербурге (2,54 млн) и в Москве (6,11 млн), следует из аналитики ЦИАН.

Далее по дороговизне такой жилплощади идут Краснодар (1,64 млн), Нижний Новгород (1,54 млн), Уфа (1,46 млн), Новосибирск (1,45 млн), Екатеринбург (1,39 млн), Самара (1,29 млн), Ростов-на-Дону (1,23 млн), Красноярск (1,21) млн, Омск (1,17 млн), Пермь (1,16 млн) и Волгоград (1,05).

Самые недорогие комнаты в представленном топе оказались в Челябинске (890 тыс. рублей) и Воронеже (870 тыс.).