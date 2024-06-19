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Экономика 19 июня 2024 07:30

Казань вошла в топ-3 городов России по дороговизне комнат

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Казань вошла в топ-3 городов России по дороговизне комнат
Фото: © «Татар-информ»

Средняя стоимость комнат в Казани (в квартире или в общежитии) составляет 1,98 млн рублей – это один из самых высоких показателей по стране. Дороже такое жилье только в Санкт-Петербурге (2,54 млн) и в Москве (6,11 млн), следует из аналитики ЦИАН.

Далее по дороговизне такой жилплощади идут Краснодар (1,64 млн), Нижний Новгород (1,54 млн), Уфа (1,46 млн), Новосибирск (1,45 млн), Екатеринбург (1,39 млн), Самара (1,29 млн), Ростов-на-Дону (1,23 млн), Красноярск (1,21) млн, Омск (1,17 млн), Пермь (1,16 млн) и Волгоград (1,05).

Самые недорогие комнаты в представленном топе оказались в Челябинске (890 тыс. рублей) и Воронеже (870 тыс.).

#жилье #Казань #стоимость #общежитие
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