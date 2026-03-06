Казань вошла в топ-3 по бронированию жилья на мартовские праздники

Санкт-Петербург, Казань и Москва стали самыми популярными городами для аренды жилья на праздничные выходные с 7 по 9 марта.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спрос на аренду жилья в мартовские праздничные дни вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Специалисты связали заметный рост интереса к поездкам с более продолжительными выходными. Об этом передает ТАСС.

Согласно исследованию, самым популярным направлением для бронирований стал Санкт-Петербург. В тройке также оказалась Москва.

Кроме них, туристы активно бронировали жилье в Краснодаре, Екатеринбурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Минске, Калининграде и Новосибирске.

Больше всего за год вырос спрос на поездки в Краснодар и Ярославль – примерно на 30%.

Цены за аренду жилья в Казани на мартовские праздники выросли на 10-15%. Об этом в комментарии «Татар-информу» заявил вице-президент Гильдии риэлторов РТ Руслан Садреев.

«Погода не позволяет путешествовать – сейчас в Казани достаточно сильная заснеженность для марта. Поэтому гостей в Казани, по нашему наблюдению, не так много. Соответственно, спрос не такой высокий, а ценник вырос на 10-15%, не больше», – рассказал эксперт.

Спрос на гостиницы на 8 Марта в Казани в этом году низкий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Ассоциации отелей Казани и РТ Инга Гадзаова подтвердила, что спрос на гостиницы на 8 Марта в Казани в этом году низкий.

«Ну, если честно, хуже, чем в прошлом году. Сказать, что он вырос, нет. К сожалению, нет. Прироста турпотока не было. И спроса тоже, соответственно, нет на гостиницы», – сообщила Гадзаова.