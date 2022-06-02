Казань вошла в топ-3 городов России для жизни молодежи

Казань попала в тройку лучших городов для жизни молодежи, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Столица Татарстана набрала 32% голосов респондентов, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Казань – это живой и динамично развивающийся город с тысячелетней историей, который продолжает оставаться молодым. Город разнообразных возможностей для разной молодёжи: подростков, студентов, молодых семей. Хорошие вузы, насыщенная культурная жизнь, качественная городская инфраструктура, насыщенный календарь разных событий и фестивалей. Здесь создаются уникальные проекты и программы в масштабах страны, как экстрим-парк «Урам», например, или Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык», национальная библиотека», - прокомментировал для «Татар-информа» министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Респонденты также выделили в числе лучших городов для жизни молодежи Екатеринбург - за него проголосовали 26%. Сочи выбрали 24% опрошенных, Краснодар - 23%, Новосибирск - 22%, Калининград - 18%, Нижний Новгород - 17%, Владивосток - 16%, Ростов-на-Дону - 13%, Тюмень - 10%. "11% респондентов в варианте "Другое" чаще всего отмечали, что любой город подходит молодежи, главное - наличие возможностей для реализации и мест занятости, отмечают специалисты сервиса.

Основными показателями для респондентов при определении качества жизни молодежи стали возможности трудоустройства и карьерного роста, развитую городскую инфраструктуру и высокий уровень образования в вузах, наличие мест для досуга, мероприятий и развлечений и достойные зарплаты для молодых специалистов.