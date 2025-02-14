Казань вошла в топ-3 городов-миллионников РФ по росту доходов населения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла третье место среди городов-миллионников России по росту среднедушевого дохода в IV квартале 2024 года. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го доходы жителей столицы РТ увеличились на 22%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ, которое имеется в распоряжении «Татар-информа».

Лидером рейтинга оказался Ростов-на-Дону, где доходы жителей за год выросли на 28%. На втором месте оказался Красноярск – 23%. Москва оказалась на предпоследней строчке с показателем 10%.

В рейтинге городов с населением от 500 тыс. до 1 млн Набережные Челны оказались на 14 строчке, в Автограде доходы жителей в среднем выросли на 14%. Среди городов с населением от 250 тыс. до 500 тыс. жителей 24 место занял Нижнекамск, где среднедушевой доход за год увеличился на 18%.