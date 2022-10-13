Казань вошла в топ-20 городов, где легко найти работу

Столица Татарстана вошла в двадцатку крупнейших городов России, где проще всего трудоустроиться. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Казань заняла 19-е место среди крупнейших городов России с самой низкой конкуренцией за рабочие места: здесь на одну вакансию приходится 5,1 активных резюме. В среднем по России на одну вакансию приходится 4,9 резюме, что говорит об умеренной конкуренции среди соискателей», — отмечают специалисты.

Лидером по простоте трудоустройства стал Красноярск, где в сентябре на одну вакансию приходилось 3,6 активных резюме. Второе место занял Хабаровск (3,7 резюме), а третье – Иркутск (3,8).

Сложнее всего найти работу в Краснодаре (6,2 активных резюме на вакансию), Санкт-Петербурге (6,4) и Москве (7,1). По мнению экспертов, наиболее комфортным показателем и для компаний, и для кандидатовявляется 6 резюме на вакансию.