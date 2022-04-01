Казань вошла в топ-15 туристических направлений мечты у россиян

Столица Татарстана вошла в топ-15 мест, где хотели бы побывать жители России. Лидируют в этом списке озеро Байкал, Горный Алтай и Камчатка. Результаты нового опроса опубликовал SuperJob.ru.

«Каждый четвертый россиянин мечтает посетить озеро Байкал (24%). 12% задумываются о путешествии на Горный Алтай, а 11% — на Камчатку. Каждый десятый мечтает о поездке в Санкт-Петербург и столько же — об отдыхе в Крыму», – сказано в сообщении.

В Казани хотят побывать 3% жителей нашей страны. Столько же людей мечтают проехать по «Золотому кольцу России» и побывать на Северном Кавказе. Однако это лето россияне чаще всего проведут дома, на даче или на море.