Казань вошла в топ-15 городов России по строительству жилья в 2024 году

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РИА Новости опубликовало рейтинг российских городов по объему строительства жилья в 2024 году. Казань заняла 14-е место, обеспечив ввод 1,070 кв. м жилья на одного жителя. Общий объем введенного жилья в городе составил 1,417 тыс. кв. м, что на 6,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес городского жилья в общем региональном объеме — 41%.

В то же время Набережные Челны оказались на 78-м месте, уступив не только столице Татарстана, но и другим российским городам по темпам жилищного строительства.

Лидерами рейтинга стали Краснодар, Грозный и Кызыл — города, где отмечены самые высокие показатели ввода жилья на душу населения.