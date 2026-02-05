Казань вошла в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в феврале

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года. В среднем туристы бронируют размещение в столице Татарстана на четыре ночи, а стоимость одной составляет около 2,37 тыс. рублей. Об этом сообщили эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

В целом для многих россиян планирование отпуска остается одним из способов разнообразить планы на будущее. Туристы все чаще выбирают отели с развитой инфраструктурой, где под одной крышей доступны кафе, спа-зоны, спортивные и развлекательные пространства.

По данным сервиса, лидером по числу февральских бронирований стал Санкт-Петербург – на него пришлось 17% заявок. Средняя стоимость ночи там составила 2,85 тыс. рублей, а поездки чаще всего планируются на четыре ночи. Второе место заняла Москва со средней ценой около 3,6 тыс. рублей за ночь и продолжительностью поездки в два дня. На третьей строчке оказался Сочи, где ночь в отеле в феврале в среднем обходится в 2,87 тыс. рублей, а туристы остаются на три ночи.

Также в число популярных направлений вошли горнолыжные курорты Красная Поляна, Домбай и Архыз, где средняя стоимость проживания заметно выше – от 8,4 тыс. до 11,7 тыс. рублей за ночь. В Ялте и Севастополе туристы в феврале бронируют отели в среднем по цене от 3,5 тыс. до 5,1 тыс. рублей за ночь, а поездки длятся от двух до трех дней.