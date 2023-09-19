Казань вошла в топ-10 популярных мест для летнего отдыха молодежи

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Казань вошла в десятку наиболее посещаемых мест у российской молодежи летом 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным крупного оператора, на столицу Татарстана пришлось 2% всех летних бронирований от молодых людей 18–27 лет. Лидерами рейтинга стали курорты Черноморского побережья: Сочи, Анапа, Геленджик и Крым, на которые пришлось 45% путешествий. Далее оказались Санкт-Петербург, Москва, озеро Банное в Башкирии и Горный Алтай.

Как отмечают аналитики, как правило, молодые люди выбирают наиболее бюджетные варианты для проживания. Однако при выборе, помимо цены, делают акцент на красивом виде из окна, местоположении, наличии спортивной инфраструктуры. Если же молодые туристы отправлялись на природу, чаще всего они выбирали глэмпинги и экоотели.