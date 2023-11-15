Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань вошла в топ-10 направлений по России для отдыха в зимние каникулы
Казань вошла в топ-10 городов России, куда жители страны планируют поехать для отдыха во время зимних каникул — в период с 25 декабря 2023-го по 8 января 2024 года. Об этом сообщает сервис бронирования ТВИЛ.
«На первом месте неожиданно оказался Санкт-Петербург, за которым 15% новогодних бронирований, он всего на один процент опередил Сочи с 14%», — отмечается в сообщении.
Казань оказалась на четвертом месте в списке — обычно туристы приезжают на три ночи, а средняя стоимость брони за сутки составляет 5 901 рубль.
В топ-10 вошли Москва, Геленджик, Кисловодск, Красная Поляна, Ялта, Анапа и Калининград.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»