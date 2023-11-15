Казань вошла в топ-10 направлений по России для отдыха в зимние каникулы

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Казань вошла в топ-10 городов России, куда жители страны планируют поехать для отдыха во время зимних каникул — в период с 25 декабря 2023-го по 8 января 2024 года. Об этом сообщает сервис бронирования ТВИЛ.

«На первом месте неожиданно оказался Санкт-Петербург, за которым 15% новогодних бронирований, он всего на один процент опередил Сочи с 14%», — отмечается в сообщении.

Казань оказалась на четвертом месте в списке — обычно туристы приезжают на три ночи, а средняя стоимость брони за сутки составляет 5 901 рубль.

В топ-10 вошли Москва, Геленджик, Кисловодск, Красная Поляна, Ялта, Анапа и Калининград.