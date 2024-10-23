Казань вошла в топ-10 направлений для отдыха зимой

Казань заняла шестое место в рейтинге направлений для отдыха в период с декабря по февраль. В столицу Татарстана в указанный период планируют отправиться 2,8% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования OneTwoTrip, пишут «Известия».

Возглавила рейтинг Москва, куда зимой планирует отправиться каждый четвертый респондент. На втором месте оказался Санкт-Петербург, который намерены посетить 14,9% опрошенных. Замыкает тройку Эсто-Садок – 9,8%.

Также в рейтинге оказались Сочи (8,5%), Калининград (3,1%), Казань (2,8%), Иркутск (1,9%), Нижний Новгород (1,8%).

Среди зарубежных направлений наиболее востребованными оказались Пхукет, Бангкок, Паттайя, Стамбул и Дубай.