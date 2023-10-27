Казань вошла в топ-10 направлений для автопутешествий в октябре

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла седьмое место среди российских городов по популярности автомобильных путешествий в октябре. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

На лидера, город-курорт Сочи, пришлось 19% бронирований, предусматривающих необходимость парковки. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 8% таких бронирований. Третьей стала Москва с 7%. Замкнули топ-5 Краснодар и Анапа.

Соседями Казани оказались Геленджик и Кисловодск, которые разместились на шестом и восьмом местах соответственно. В топ-10 популярных направлений также вошли Красная Поляна и Ялта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань оказалась в пятерке популярных направлений для путешествий в октябре.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.