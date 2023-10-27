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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-10 направлений для автопутешествий в октябре
Столица Татарстана заняла седьмое место среди российских городов по популярности автомобильных путешествий в октябре. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
На лидера, город-курорт Сочи, пришлось 19% бронирований, предусматривающих необходимость парковки. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 8% таких бронирований. Третьей стала Москва с 7%. Замкнули топ-5 Краснодар и Анапа.
Соседями Казани оказались Геленджик и Кисловодск, которые разместились на шестом и восьмом местах соответственно. В топ-10 популярных направлений также вошли Красная Поляна и Ялта.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань оказалась в пятерке популярных направлений для путешествий в октябре.
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