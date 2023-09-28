Казань вошла в топ-10 лучших городов России для бизнеса

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Казань заняла седьмое место в рейтинге российских городов, которые лучше всего подходят для предпринимателей и стартаперов. Список опубликован на сайте журнала Forbes.

«Доля малого и среднего бизнеса в экономике столицы Татарстана составляет 42,2%. При этом из десяти крупнейших промышленных и энергетических компаний республики в Казани зарегистрированы и находятся четыре — „Казаньоргсинтез“, „Татэнерго“, ТГК-16 и Казанский химический комбинат имени М. Вахитова („Нэфис Косметикс“)», — характеризуют город создатели перечня.

Авторы рейтинга также отмечают, что в прошлом году в основной капитал Казани инвестировали 288 млрд рублей.

Первое место в десятке «бизнес-городов» занял Краснодар, а на втором и третьем месте расположились Южно-Сахалинск и Тюмень. Всего в рейтинг включено 30 городов России.