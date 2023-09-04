Казань вошла в топ-10 городов с самым комфортным и быстрым общественным транспортом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казань вошла в десятку российских городов с наиболее комфортным и мобильным общественным транспортом. Помимо нее, в рейтинге оказались Одинцово, Пермь, Салехад, Таганрог, Тверь, Тула, Улан-Удэ, Череповец и Южно-Сахалинск, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков ВЭБ.РФ.

В исследовании не участвовали Москва и Санкт-Петербург, однако подсчитывались показатели по 200 другим городам страны. В нем принимали участие 52 тыс. человек, учитывались статистические и транзакционные показатели. Чтобы составить рейтинг, исследователи также подсчитали продолжительность средней поездки, время ожидания на остановке, интервалы между транспортом, курсирующим на одном маршруте, и отзывы горожан.

Интересно, что Казань не попала в тройку городов по удовлетворенности жителей работой общественного транспорта. Выше 70% она оказалась в Одинцово, Череповце и Южно-Сахалинске.