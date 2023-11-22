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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-10 городов России с самым высоким уровнем жизни
Столица Татарстана заняла 10 место в рейтинге российских городов с самым высоким уровнем жизни. По итогам 2 квартала 2023 года индекс качества жизни в Казани составил 71,6. Данный топ составили сотрудники Финансового университетом при Правительстве РФ.
Самый высокий уровень благополучия граждан оказался в Москве (индекс в столице РФ равен 85,3). На втором месте – Грозный (77,2). Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (74,8).
В топ-5 также вошли Тюмень (73,9), Севастополь (73,7).
На шестом месте топа – Сочи (73,3), на седьмом – Калуга (72,3). Восьмое место занял Екатеринбург (72,2), а девятое – Сургут (71,6).
Отмечается, что при оценке уровня качества жизни специалисты оценивали качество медобслуживания, состояние экологии, доступность культурных ценностей и качественного образования, работу городских властей и другие параметры.
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