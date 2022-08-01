Казань вошла в топ-10 городов по сборам для благотворительных организаций

Казань вошла в первую десятку городов, жители которых в прошлом году внесли наиболее значительный вклад в фонд «Яндекса» «Помощь рядом». Жители города пополнили копилку проекта на 1,7 млн рублей на поддержку благотворительных организаций. Больше средств собрали только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Средства на благотворительные цели собрали с помощью округления суммы за покупки и заказы — этой функцией в сервисах «Яндекса» хотя бы раз за год воспользовались больше 12 тысяч казанцев. Следом за Казанью в десятке самых активных городов идут Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород и Сочи.

Округление доступно в приложениях Яндекс Go, Еда, Лавка и Маркет, если услуга подключена, то покупка автоматически увеличивается до круглого числа – например, со 112 до 120 рублей. Разница поступает в благотворительный проект «Помощь рядом», а «Яндекс» ежемесячно добавляет к собранным средствам 9 млн рублей. Получившаяся сумма идет на поддержку благотворительных фондов.

В общей сложности за 2021 год пользователи «Яндекса» из разных городов собрали 69,7 млн рублей — при том, что средний сбор с одного округления составил 5,5 рубля. Функцию включили больше 570 тысяч пользователей.

У фонда «Помощь рядом» есть три важных программы для НКО. В частности, для подопечных фондов организуются бесплатные поездки на такси, например, на лечение или реабилитацию… В Казани бесплатными поездками пользуются подопечные таких фондов, как «Альпари», «Действуй», «День добрых дел», «Галчонок» и многих других.

Также проект помогает с закупкой необходимых товаров для НКО, бесплатно предоставляет фондам доступ к сервисам «Яндекса» для бизнеса и выдает гранты на размещение социальной рекламы.

Подробные показатели проекта «Помощь рядом» можно изучить в годовом отчете на сайте.