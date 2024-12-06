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Казань вошла в топ-10 городов для отдыха в новогодние праздники у россиян старше 50 лет
Казань заняла девятое место в рейтинге внутренних туристических направлений для отдыха в новогодние праздники у россиян старше 50 лет. На столицу РТ пришлось 1,7% бронирований на этот период, такие данные приводит сервис OneTwoTrip.
Возглавила рейтинг Москва, куда планирует отправиться практически каждый третий житель РФ старше 50 лет. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на него пришлось 13,4% бронирований отелей. Тройку замкнул Сочи – 11%.
Также в топ-10 вошли Калининград (9,2%), Минводы (4,1%), Новосибирск (2,2%), Екатеринбург (2,2%), Махачкала (1,8%) и Уфа (1,5%).
Среди зарубежных направлений самыми популярными у россиян старше 50 лет стали Баку, Ханой и Стамбул.
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