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Казань вошла в топ-10 городов для новогодних поездок россиян
Казань вошла в десятку направлений, наиболее популярных у россиян для путешествий в новогодние праздники. Об этом со ссылкой на директора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова сообщает ТАСС.
Топ-3 в этом году составили Санкт-Петербург, Калининград и Красная Поляна — 19%, 17% и 13% бронирований жилья. Четвертым и пятым городами рейтинга стали Великий Устюг и Кисловодск — на них остановили выбор 12% и 11% опрошенных соответственно.
Столица Татарстана в этот раз набрала 8% и заняла шестое место. Следом за ней расположились Шерегеш, Сортавала, Дербент и Петрозаводск.
«Москву для чистоты эксперимента мы решили не включать в список, в целом она стабильно входит в первую тройку», — объяснил Кузнецов.
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