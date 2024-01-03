Казань вошла в топ-10 городов для новогодних поездок россиян

Казань вошла в десятку направлений, наиболее популярных у россиян для путешествий в новогодние праздники. Об этом со ссылкой на директора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова сообщает ТАСС.

Топ-3 в этом году составили Санкт-Петербург, Калининград и Красная Поляна — 19%, 17% и 13% бронирований жилья. Четвертым и пятым городами рейтинга стали Великий Устюг и Кисловодск — на них остановили выбор 12% и 11% опрошенных соответственно.

Столица Татарстана в этот раз набрала 8% и заняла шестое место. Следом за ней расположились Шерегеш, Сортавала, Дербент и Петрозаводск.

«Москву для чистоты эксперимента мы решили не включать в список, в целом она стабильно входит в первую тройку», — объяснил Кузнецов.