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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в список самых популярных направлений по России для осеннего отпуска
Столица Татарстана вошла в перечень самых популярных направлений по стране для осеннего отпуска. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.
Чаще всего в путешествие по стране отправляются респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (8%). Свой отпуск они обычно проводят в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, на Северном Кавказе, в Казани, на Алтае и в Крыму.
При этом планы на отпуск строят только трое из 10 россиян: из них 15% предпочитают отдых дома, по 6% – поездку на дачу или путешествие по стране, 3% – отдых за границей.
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