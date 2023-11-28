Казань вошла в список самых популярных направлений по России для осеннего отпуска

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Столица Татарстана вошла в перечень самых популярных направлений по стране для осеннего отпуска. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Чаще всего в путешествие по стране отправляются респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (8%). Свой отпуск они обычно проводят в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, на Северном Кавказе, в Казани, на Алтае и в Крыму.

При этом планы на отпуск строят только трое из 10 россиян: из них 15% предпочитают отдых дома, по 6% – поездку на дачу или путешествие по стране, 3% – отдых за границей.