Казань вошла в список самых популярных городов РФ для поездок на поезде в зимние каникулы

Казань вместе с Адлером и Санкт-Петербургом вошла в число самых популярных городов для зимних путешествий на поезде. Об этом рассказали в пресс-службе дочерней компании РЖД — «Федеральной пассажирской компании», передает РИА Новости.

«Наиболее популярными направлениями для путешествий на поезде стали Адлер, Санкт-Петербург, Казань, Брянск, Белгород, Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж, Самара. Пассажиры также активно раскупают билеты в Саратовскую, Мурманскую, Архангельскую область», — отметили в пресс-службе ФПК.

При этом во время зимних каникул пользуются наибольшим спросом билеты на поезда, отправляющиеся в столицу Татарстана 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года.

В ноябре Казань также вошла в тройку самых популярных российских городов для внутреннего туризма.